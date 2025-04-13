Çocukluk dönemi için "altı bileşenli karma aşı" uygulaması yarın başlıyor
Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildiğini, "altı bileşenli karma aşı" uygulamasının yarın başlayacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan "beş bileşenli karma aşıyı" bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulamasına yarın itibarıyla başlanacağı belirtildi.
Çocukluk Dönemi Aşı Takviminde Yeni Dönem Başlıyor— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 13, 2025
Ülkemizde 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B Aşısı ile 2008’den beri uygulanan Beş Bileşenli Karma Aşı’yı bir araya getiren "Altı Bileşenli Karma Aşı"yı ücretsiz olarak uygulamaya başlıyoruz. pic.twitter.com/w5O5b5I4ts
Açıklamadaki görsellerde, şu bilgilere yer verildi:
"Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak. Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak. Geçen dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları, 'altı bileşenli karma aşı' ile tamamlanacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.