Dolar
13.63
Euro
15.51
Altın
1,893.54
ETH/USDT
2,740.50
BTC/USDT
39,254.00
BIST 100
2,054.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca “Hanau Anma Paneli” Ankara’da düzenleniyor YTB Başkanı Abdullah Eren, Ankara’da “Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele (NESAM)”portalı tanıtım toplantısında konuşuyor
logo
Sağlık

C vitamini deposu soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Gökhan Zobar   | 21.02.2022
C vitamini deposu soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, soğan ve sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ercan, AA muhabirine, soğan ve sarımsağın C vitamini deposu olduğunu ifade etti.

Sağlıklı yaşamın dengeli ve sağlıklı beslenmeden geçtiğini dile getiren Ercan, sebze ve meyvelerin beslenmede önemli rolü oynadığına dikkat çekti.

Pişmiş ya da çiğ olarak tüketilebilen soğan ve sarımsağın, düzenli olarak tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Ercan, şunları kaydetti:

"Soğan ve sarımsak bizim geleneksel beslenmemizde önemli yer tutuyor. Bizim yemek kültürümüzde soğansız ve sarımsaksız çok az yemek vardır. Salatalarda bol bol soğan kullanırız. Sarımsaklı yoğurt tüketiriz. Soğan ve sarımsak içerdikleri vitamin ve minerallerle bir sağlık deposudur.

Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Soğan ve sarımsağı düzenli olarak tüketmek sağlık açısından bize fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlü kılmasından dolayı pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19'a yakalandı
Avustralya sınırları çift doz aşılı ziyaretçilere yarın açılıyor

Benzer haberler

C vitamini deposu soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor

C vitamini deposu soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Prof. Dr. Ercan: 'Hızlı kilo kaybetme vaatleri' sağlığı tehdit ediyor