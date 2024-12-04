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Sağlık

Bozuk dokuları kansere dönüşmeden yok etmek için cihaz geliştirildi

Avrupa Araştırma Konseyinden 1,6 milyon avro destek alan projede geliştirilen ve endoskopi cihazına takılan başlığın, hayvan deneylerinde başarı sağladığı belirtildi.

Tezcan Ekizler  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Bozuk dokuları kansere dönüşmeden yok etmek için cihaz geliştirildi

İzmir

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görevli Doç. Dr. Serhat Tozburun ve ekibi, sindirim sistemi organlarında yapısı bozulmuş, kanser ihtimali yüksek anormal dokuları kansere dönüşmeden yok etmek amacıyla cihaz geliştirdi.

Doç. Dr. Tozburun ve ekibi, sindirim sistemi organlarında kanserli dokuların artmasından yola çıkarak 2021 yılında proje başlattı.

TÜBİTAK'ın desteklediği, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Consolidator Grant çağrısı kapsamında 1,6 milyon avro hibe desteği alan Clarisurge adlı proje kapsamında, endoskopi cihazının ucuna takılabilecek 1 santimetrelik başlık geliştirildi.

Endoskopi işlemi sırasında sağlıklı dokuları anormal dokulardan ayırıp yok etmeyi amaçlayan başlığın, hayvan deneylerinde başarılı olduğu belirtildi.

Anormal dokular kanala hapsedilip yok edilecek

Doç. Dr. Serhat Tozburun, AA muhabirine, normalde endoskopi cihazlarının kanser öncesi anormal dokuların teşhisi ve tedavisinde tercih edilmediğini söyledi.

Kendilerinin endoskopi cihazının ucuna takılan bir başlık geliştirdiklerini aktaran Tozburun, "Geliştirdiğimiz teknoloji endoskopi girişimleri esnasında teşhis ettikleri yüzeysel anormal dokuların hemen tedavi edilmesini sağlayacak bir teknoloji. Hekimler tarama endoskopisi yaparlarken kanser öncesi anormal dokuları tespit edebiliyorlar. Geliştirdiğimiz teknoloji yüzeysel anormal dokuyu en iyi şekilde ve en düşük riskle tedavi etmeyi sağlayacak bir teknoloji." diye konuştu.

Tozburun, cihazın çalışma şekline ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tespit edilen anormal doku yapılarına doğru cihazımız yaklaştırılacak ve negatif basınçla yani çekme kuvvetiyle anormal yüzeysel dokular bir kanala hapsedilecek. Bu kanalda çok düşük kuvvetli elektrik akımlarıyla hücre yapılarını bozarak, ısı olmadan anormal dokuların yok edilmesi sağlanacak. Böylelikle bu hücreler orada yok olmuş olacak. Anormal dokuyu oluşturan hücrelerin seçilerek zamanında yok edilmesini sağlamış olacağız. Cihazımızın içinde küçük elektrotlar var. Cihazımızın içinde küçük elektrotlar mevcuttur. Bu elektrotlar sayesinde, düşük kuvvetli, yüksek hızlı elektrik akımlarını bu kanala çekilmiş anormal dokulara uyguluyoruz."

Tozburun, geliştirilen aparatın tek kullanımlık ve hastaya özel olduğunu, yapılan işlemin ardından atıldığını anlattı.

"Yeni bir çağ başlatma potansiyeline sahip"

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da projenin Türkiye'nin araştırma ekosistemine katkı sağlayacağını anlattı.

Projenin sağlık teknolojilerinde yeni bir çağ başlatma potansiyeline sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Alınan hibe hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de nitelikli araştırmaların desteklenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu tür araştırmalar, hem ülkemizdeki bilim insanlarını uluslararası arenada daha görünür kılıyor hem de genç araştırmacılara ilham kaynağı oluyor." dedi.

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