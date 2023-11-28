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Sağlık

Batı Afrika’daki ilk organ nakli Türk doktorlar iş birliğinde Senegal’de yapıldı

Batı Afrika’nın ilk organ nakli, Türk doktorların iş birliğinde Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirildi.

Fatma Esma Arslan  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Batı Afrika’daki ilk organ nakli Türk doktorlar iş birliğinde Senegal’de yapıldı

Dakar

Başkent Dakar'daki Ouakam Askeri Hastanesi'nde Türk doktorların gözleminde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 hastaya canlı vericiden böbrek nakli yapıldı.

Nakil için Senegal'e gelen 11 kişilik ekibe liderlik eden Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, AA muhabirine nakil sürecini anlattı.

Kahveci, devlet üniversiteleri, devlet ve özel hastanelerden doktor, hemşire ve organ nakli koordinatörlerinden oluşan seçkin bir heyetle Senegal'e geldiklerini söyledi.

Organ nakli konusundaki ilk adımın, Senegal'e 2017'de düzenledikleri çalışma ziyaretinde atıldığını kaydeden Kahveci, o ziyarette Senegal'de organ nakillerinin başlatılmasına olanak veren bir mutabakat zaptı imzalandığını anımsattı.

Kahveci, 2017'den bu yana Senegal'de farklı branşlardaki meslektaşlarına Türkiye'de çeşitli düzeylerde eğitimler verdiklerini ifade ederek, Senegal Sağlık Bakanlığıyla yapılan müzakerelerde, organ nakli programının bu yıl içinde başlatılmasına karar verildiğini vurguladı.

Bu kapsamda, canlı vericiden 3 hastaya böbrek nakli yapıldığını anlatan Kahveci, ilk hasta ve vericinin karı koca, diğer hasta vericilerin de kardeşler olduğunu dile getirdi.

Bir sonraki hedef karaciğer nakli

Kahveci, Batı Afrika'da ilk kez gerçekleşen organ nakli haberinden sonra olumlu tepkiler aldıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Senegal'deki ilk organ nakillerinin akabinde bölge ülkelerindeki meslektaşlarımız, gerek Senegalli meslektaşlarımızı gerekse bizleri aramaya başladı. Kendileri de bu konuda aksiyon almak ve organ nakli konusunda iş birliği yapmak istediklerini ilettiler. Organ, doku ve hücre nakillerinde sürdürülebilirlik çok önemli. Başlayabilirsiniz ama sürdürmek, güçlendirmek ve çeşitlendirmek son derece önemli. Elbette bundan sonraki vakaları da online toplantılarda tartışacağız ve belirlenen takvimlerde farklı ekiplerle buraya yine Türkiye'den özel sektörden, üniversitelerden, kamudan arkadaşlarımızla geleceğiz, yardım edeceğiz ve kendi kendilerine yapar hale geldikten sonra da programın geliştirmesi için sadece destek vereceğiz. Bir sonraki aşamada karaciğer nakli programının başlamasına destek sağlayacağız."

"Ameliyatları Senegalli doktorlar yaptı, biz destek olduk"

Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakli Programı Direktörü Prof. Dr. Barış Akin de Senegalli 2 cerraha 6 ay boyunca eğitim verdiklerini ve bu cerrahların böbrek nakli alanında pek çok çalışmaya katıldıklarını söyledi.

Akin, Senegal'in bulunduğu bölgede önemli olanaklara sahip bir ülke olduğuna dikkati çekerek, başlattıkları iş birliğinin uzun süre başarılı şekilde süreceğine inandığını kaydetti.

Operasyonlardan sonra hem hasta hem de vericilerin son derece sağlıklı olduğuna dikkati çeken Akin, nakillerin sorunsuz tamamlandığını vurguladı.

Akin, "Ameliyatları Senegalli doktorlar yaptı, biz sadece onların yapması için destek olduk. Bir süre daha desteğimizi sürdüreceğiz ama Senegal'de bu nakillerin yapılması önemli bir başlangıç ve bu onların başarısı. Meslektaşlarım çevre ülkelerden birçok tebrik telefonu aldıklarını söylüyor. Bu da gösteriyor ki belki biz burada küçük bir ateş yaktık ancak bu ateş Afrika'da pek çok ülkeye yayılacak." diye konuştu.

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