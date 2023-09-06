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Sağlık

Bakan Koca'dan organ nakliyle ilgili ilacın piyasadan çekildiği haberlerine ilişkin açıklama

Sefa Şahin  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Bakan Koca'dan organ nakliyle ilgili ilacın piyasadan çekildiği haberlerine ilişkin açıklama

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ nakliyle ilgili bir ilacın eş değer ilaçlarla rekabet edemediği için piyasadan çekildiğini belirterek, "Söz konusu ilacın piyasada eş değer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medyada "organ nakliyle ilgili bir ilacın bulunamadığı ve piyasadan çekildiği" şeklinde haberlerin yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, "İlacın pazardan çekilme nedeni eş ilaçlarla rekabet edemiyor oluşudur. Söz konusu ilacın piyasada eş değer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır. Bu konuda bir sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

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