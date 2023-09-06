Bakan Koca'dan organ nakliyle ilgili ilacın piyasadan çekildiği haberlerine ilişkin açıklama
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ nakliyle ilgili bir ilacın eş değer ilaçlarla rekabet edemediği için piyasadan çekildiğini belirterek, "Söz konusu ilacın piyasada eş değer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Organ nakliyle ilgili bir ilacın bulunamadığı, piyasadan çekildiği şeklinde haberler var. İlacın pazardan çekilme nedeni eş ilaçlarla rekabet edemiyor oluşudur. Söz konusu ilacın piyasada eşdeğer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır. Bu konuda bir sorun yok.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2023
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medyada "organ nakliyle ilgili bir ilacın bulunamadığı ve piyasadan çekildiği" şeklinde haberlerin yer aldığını belirtti.
Bakan Koca, "İlacın pazardan çekilme nedeni eş ilaçlarla rekabet edemiyor oluşudur. Söz konusu ilacın piyasada eş değer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır. Bu konuda bir sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.