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Sağlık

Bakan Koca'dan, Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) deposunda meydana gelen patlamada yaralananların durumlarına ilişkin bilgi paylaştı.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Bakan Koca'dan, Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlara ilişkin açıklama

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada yaralanan 12 kişiden Ekrem Kalkan'ın sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Kalkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

​​​​​​​Bakan Koca, "Kazada yaralananlardan 7'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 2'si yoğun bakımda olmak üzere 4 hastamızın tedavisi ise halen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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