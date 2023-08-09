Bakan Koca'dan, Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlara ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) deposunda meydana gelen patlamada yaralananların durumlarına ilişkin bilgi paylaştı.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada yaralanan 12 kişiden Ekrem Kalkan'ın sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Kalkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda pazartesi günü meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden biri sevk edilmiş olduğu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2023
Bakan Koca, "Kazada yaralananlardan 7'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 2'si yoğun bakımda olmak üzere 4 hastamızın tedavisi ise halen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.