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Sağlık

Bakan Koca'dan doktorlara "silah verilmesi" talebine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorlara ruhsatlı silah verilsin" talebini eleştirdi.

Mehmet Tosun   | 11.07.2022
Bakan Koca'dan doktorlara "silah verilmesi" talebine ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir? Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim, doktor Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar."

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