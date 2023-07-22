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Sağlık

Bakan Koca, Aksaray'da bir aile hekiminin köylerde verdiği mobil sağlık hizmetinin videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Samet Gültekin'in, mobil hizmet programı kapsamında bazı köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti verdiği anların videosunu paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Bakan Koca, Aksaray'da bir aile hekiminin köylerde verdiği mobil sağlık hizmetinin videosunu paylaştı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Samet, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezinde görevli hekimimiz. Sorumluluğunda 2 bin 400'e yakın hasta var. 'Bir yıl kalır, ayrılırım' dediği görev yerinde dördüncü yılında. Haftanın iki gününü mobil muayene ziyaretlerine ayırıyor. Dört köy geziyor ve takibindeki hastalarıyla bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.


Videoda doktor Samet Gültekin, mobil hizmet programı kapsamında Çavdarlı, Nurgöz, Boyalı ve Bostanlık köylerinin kendisinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, Çavdarlı ve Nurgöz köylerinde vatandaşlara verdiği sağlık hizmetini anlattı.

Gültekin, "Biz aile hekimleri olarak hastalarımızın sadece hastalık durumlarında değil her zaman yanındayız. Aile hekiminizi erken tanıyın." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar ise köylerine kadar ulaşan sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Videonun sonunda, "Aksaray'da 76 sağlık evi, 145 aile hekimliği birimi, 62 aile sağlığı merkezi ve 145 aile hekimi bulunuyor. Tüm Türkiye'de 26 bin 445 aile hekimi bulunuyor." bilgisine de yer verildi.

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