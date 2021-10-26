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Sağlık

Bakan Bilgin, 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser, 1'i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı ve 1'i doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 26.10.2021
Bakan Bilgin, 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili bilgileri paylaştı.

Geri ödeme listesine 11 yeni ilaç eklendiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu ilaçların 1'i kanser, 1'i antidepresan, 3'ü immünosüpresant, 3'ü immunoglobulin, 1'i prematüre bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan, 1'i sezaryen sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan, 1'i sindirim sistemi ve metabolizma ilacı. Bunların 9'u ithal, 2'si yerli üretim. Bu son eklenen 11 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile yurt içi ilaç listesinde 8 bin 362, yurt dışı ilaç listesinde 380 olmak üzere SGK tarafından ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 742'ye ulaştı.”

Bilgin, SUT düzenlemesi ile ayrıca, protein metabolizması bozukluklarında ve Çölyak hastalığında hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler için ödenen aylık nakdi fiyatlarında yüzde 25 oranında artış yapıldığını vurguladı.

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini kaydeden Bakan Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.

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