Dolar
32.23
Euro
35.05
Altın
2,361.13
ETH/USDT
3,846.50
BTC/USDT
70,951.00
BIST 100
10,425.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya Etnospor Konfederasyonu 6. Kültür Festivali
logo
Sağlık

Ayağındaki 10 yıllık yara Kronik Yara Bakım Merkezinde iyileşti

Diyabet ve damar tıkanıklığı rahatsızlığı sonucu sol ayağını, topuğunda çıkan ve 10 yıldır iyileşmeyen yara nedeniyle kaybetme riski yaşayan hasta, Malatya'daki Kronik Yara Bakım Merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

Volkan Kaşik  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Ayağındaki 10 yıllık yara Kronik Yara Bakım Merkezinde iyileşti Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Muş'ta yaşayan kepçe operatörü 49 yaşındaki evli ve 4 çocuk sahibi Şahin Karakuş'a 10 yıl önce diyabet ve damar tıkanıklığı teşhisi konuldu.

Rahatsızlıkları nedeniyle sağ ayak parmakları kesilen, sol ayağında da yaralar çıkan ve işini kaybeden Karakuş, aradan geçen yıllarda sol ayağındaki yaralar nedeniyle yürümekte zorlanır hale geldi.

Tedavilere rağmen uzun yıllar ayağındaki yarayla yaşayan Karakuş, sol ayağının ampute edilmesine karşı çıkarak çeşitli tedavi yöntemlerini denedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kronik Yara Bakım Merkezine başvuran Karakuş, burada uygulanan 3 aylık greft (yaranın üstüne sentetik malzeme dikimi) tedavisinin ardından iyileşti.

Şahin Karakuş, AA muhabirine, ayağındaki rahatsızlığı nedeniyle 10 yıldır zor günler geçirdiğini söyledi.

Çeşitli tedaviler gördüğünü, ayak parmaklarının kesildiğini, diyabet nedeniyle de ayak topuğunda yaralar çıktığını hatırlatan Karakuş, şöyle devam etti:

"Malatya'ya geldiğimde önce Hiperbarik Oksijen tedavisi önerildi ancak yapılan tetkiklerde yararlı olmayacağı düşünülerek bakım tedavisine başlandı. Yaklaşık 1,5 ay bakımın ardından yara iyileşmeye, damarlarda kan akımı dolaşmaya başladı. Doktorumdan Allah razı olsun. Tedavi olmasaydı ayağım kesilecekti. Şu an ayağım çok iyi, yürüyebiliyorum. Tedaviden önce 5 ay ayağımın üzerine basamıyordum şu an çok iyiyim. Ayağım diz altından kesilecekti istemedim buradaki tedaviyle ayağım kurtuldu. Allah razı olsun."

"Cilt grefti yaptık"

Kronik Yara Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özgür Yılmaz ise Şahin Karakuş'un kendilerine ayağında akıntı ve enfeksiyon şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Hastaya merkezlerinde gerekli tetkikleri yaptıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastanın gerekli pansumanlarını yaptık, yaramız iyileştikten sonra cilt grefti yaptık ve şu an hasta ayağının üzerine basmaya başladı. Hastamız hayatını normal şekilde sürdürüyor. Şu an yaygın olarak lokal debritman ve valf uygulamaları yapıyoruz. Hasta profili uygunsa Hiperbarik Oksijen tedavisi de yapıyoruz. Hastalar tedavi süresince 2-3 ay veya daha fazla hastanede kalabiliyor. Bu süreçte yara takibi yapılarak, uygunsa donör bölgeden greftler alarak yarayı kapatıyoruz ve hasta normal yaşantısına devam edebiliyor. Tedaviyle hastamızın ayağı kesilmekten kurtuldu, hayatına kaldığı yerden devam edebilir."

Yılmaz, Kronik Yara Bakım Merkezinin bölgeye hitap ettiğini, Erzurum, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa gibi illerden çok sayıda hastanın merkeze başvurduğunu belirterek, ellerinden geldiğince hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını, sonuçların güzel olmasıyla kendilerinin de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de ortaokul öğrencisi Gazze'ye destek için harçlığını bağışladı
Avrupa'da Kovid-19 öncesine göre yolcu sayısını en fazla İstanbul Havalimanı artırdı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
Anayasa Mahkemesinden Fiyat İstikrarı Komitesi kararı

Benzer haberler

Ayağındaki 10 yıllık yara Kronik Yara Bakım Merkezinde iyileşti

Ayağındaki 10 yıllık yara Kronik Yara Bakım Merkezinde iyileşti

Malatya'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı

Malatya'da depremde yıkılan 4 derslikten 3'ü yeni eğitim yılına yetiştirilecek

Depremin etkilediği Malatya'da 2 bin 978 köy evi daha teslime hazır

Depremin etkilediği Malatya'da 2 bin 978 köy evi daha teslime hazır
Bebeklerde muhtemel sağlık sorunlarını önlemek için gebelikte şeker yükleme önerisi

Bebeklerde muhtemel sağlık sorunlarını önlemek için gebelikte şeker yükleme önerisi
Malatya'nın tarihi evleri koruma imar planıyla ayağa kaldırılacak

Malatya'nın tarihi evleri koruma imar planıyla ayağa kaldırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet