Dolar
29.06
Euro
31.34
Altın
1,980.47
ETH/USDT
2,209.20
BTC/USDT
41,844.00
BIST 100
7,560.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesi son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor
logo
Sağlık

Avustralya "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu

Avustralya, üretim tesislerinde silika maddesine maruz kalan işçilerde artan "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu.

Aleyna Çil  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Avustralya "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu

Ankara

ABC News'un haberine göre, silika tozlarının solunmasıyla akciğerlerde kalıcı ve ilerleyebilen hasara yol açan silikozis adındaki meslek hastalığını önlemeyi hedefleyen yasa 1 Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek.

Ülkedeki ticaret odaları, sağlık kurumları ve mesleki hastalıklara bakan hukuk firmaları yasayı desteklerken uluslararası taş üreticilerinden Caesarstone kararın iş yerindeki silikozis riskini azaltmadığını savundu.

Buna karşın, yasama süreci öncesinde Avustralya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumunun farklı silika türlerinin risk düzeylerinin incelendiği araştırmada, en yüksek silikozis vakasının suni mermer sanayinde görüldüğü, bu alandaki işçilerde hastalığın seyrinin daha hızlı ve ölüm riskinin daha yüksek olduğu belirlenmişti.

Araştırmada ayrıca güvenli bir silika türü bulunmadığı ve "tüm suni mermerlerin yasaklanması gerektiği" sonucuna varılmıştı.

Avustralya'da üretimi yasaklanan suni mermerin, gelecekteki yasal düzenlemelerle ithalatının da durdurulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Van'da akademisyen ve öğrenciler Filistin için yürüdü
Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Avustralya "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu

Avustralya "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu

Jasper Kasırgası, Avustralya'nın kuzey kıyılarını vurdu

Nick Kyrgios, 2024 Avustralya Açık'ta sakatlığı nedeniyle yer alamayacak

Avustralya'da yerlilerden Queensland yönetimine "ırksal ayrımcılık" davası

Avustralya'da yerlilerden Queensland yönetimine "ırksal ayrımcılık" davası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet