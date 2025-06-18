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Dünya

Avustralya ve AB, güvenlik ve savunma ilişkilerini geliştirecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmede, AB ile güvenlik ve savunma ortaklığı konusunda müzakerelere başlama kararı aldıklarını duyurdu.

Nuri Aydın  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Avustralya ve AB, güvenlik ve savunma ilişkilerini geliştirecek

İstanbul

Söz konusu görüşme, Kanada'nın Alberta eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi marjında gerçekleşti.

Albanese, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Avustralya, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret, güvenlik ve savunma alanlarındaki ilişkilerini derinleştiriyor. Bugün, savunma sanayii, siber güvenlik ve terörle mücadele gibi alanlarda mevcut ve büyüyen işbirliğimiz için bir çerçeve olacak Güvenlik ve Savunma Ortaklığı müzakereleri konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

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Dondurulan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerine yeniden başlanacağını belirten Albanese, bunun Avustralya ve Avrupa'da daha fazla istihdam yaratacağını kaydetti.

Albanese, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey ekonomi ekibiyle de bir araya geldiğini ve iki ülke arasındaki ortaklığı geliştirilmesini görüştüklerini kaydetti.

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