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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Sağlık

Atatürk Havalimanı'na yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık sistemine sunulacağını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.

Kaan Bozdoğan   | 09.04.2020
Atatürk Havalimanı'na yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor

İstanbul

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı çalışma yürütülüyor. İşçilerin alandaki çalışması sürerken, çalışma bölgesinde araç trafiği de kontrollü şekilde sağlanıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

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