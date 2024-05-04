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Ombudsman su faturalarında kademelendirmede kişi sayısının da gözetilmesini istedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir başvuru üzerine, kalabalık hanelerde su kullanımının artacağına dikkati çekerek, su bedellerinde kademelendirmenin yeniden değerlendirilmesi yönünde Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) tavsiyede bulundu.

İsmet Karakaş  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Ombudsman su faturalarında kademelendirmede kişi sayısının da gözetilmesini istedi

Ankara

Bursa'da yaşayan bir kişi, su faturalandırmada 12 metreküp olan ilk kademe sınırını ailesinin kalabalık olması nedeniyle aştığını ve fazla fatura ödediğini belirterek KDK'ye başvurdu.

1. kademe ile 2. kademe arasında iki kat bedel farkı bulunduğunu belirten başvurucu, kademe kullanım limitinin daha adil şekilde düzenlenmesini istedi.

KDK, konuyla ilgili farklı su ve kanalizasyon idarelerinin uygulamalarını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin görüşlerini inceledi.

Kademelendirmede 12 metreküp sınırının meskenlerin ortalaması alınarak belirlendiğine dikkati çeken KDK, hanede fazla kişi bulunması durumunda su tüketiminin artacağına dikkati çekti.

KDK, bu sebeplerle faturalandırmanın yeniden değerlendirilerek, kademe sayısının artırılmasını ve kademeler arası bedel farkının daha makul belirlenmesini BUSKİ'ye tavsiye olarak iletti.

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