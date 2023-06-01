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Sağlık

Araştırma: Tip 2 diyabet ilaçları otoimmün bozukluklarını tedavi edebilir

Yeni bir araştırma, Tip 2 diyabet hastalıklarında yaygın kullanılan ilaçların, otoimmün (özbağışıklık) bozukluklarının tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu.

İbrahim Hakkı Çetinkaya  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Araştırma: Tip 2 diyabet ilaçları otoimmün bozukluklarını tedavi edebilir

Ankara

Birleşik Krallık'ta bulunan Swansea Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar, Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan; kan şekeri düzeyini kontrol eden "canagliflozin" ilacını inceledi.

Araştırmacılar, incelemelerinde canagliflozinin, vücudun enfeksiyon ve hastalıklara karşı savaşmasında rolü bulunan ancak bazı bünyelerde sağlıklı dokulara da saldırdığı gözlemlenen T hücresinin etkinliğini azalttığını fark etti.

Buradan yola çıkan araştırmacılar, canagliflozinin, bağışıklık sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan T hücresini hedefleyerek romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti.

Araştırmacılar canagliflozinin, teşhisi konmuş otoimmün bozukluklarının tedavisi için klinik çalışmalarda kullanılabileceğini ümit ettiklerini dile getirdi.

Araştırmayı yöneten Swansea Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Nick Jones, açıklamasında, canagliflozinin, otoimmün bozukluklarının tedavisinde kullanımına yönelik klinik gelişmelere temel oluşturması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Jones, “Canagliflozin, halihazırda geniş çapta kullanılıyor ve tedavilerde güvenli oluşuyla biliniyor. Bu nedenle klinik uygulamalara, yeni geliştirilen herhangi bir ilaçtan daha hızlı uyarlanıp otoimmün bozukluklarının tedavisinde hastalara önemli faydalar sağlayabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın baş yazarı, Swansea Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacı Ben Jenkins de "Şu anda diğer hastalıklarda kullanılmakta olan canagliflozin gibi ilaçlar için yeni roller belirlemek, araştırmamızın en heyecan verici yanı. Araştırmamızın öncelikle bağışıklık hücrelerinin metabolizmasını hedef aldığı göz önüne alındığında, bulgularımızın potansiyel tedavi edici faydalarının çok çeşitli koşullarda uygulanabileceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Medical Research Council (Tıbbi Araştırma Konseyi) tarafından finanse edilen araştırma Cell Metabolism dergisinde yayımlandı.

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