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Sağlık

Araştırma: Parkinson hastalığı, akıllı saatler sayesinde 7 yıl önceden teşhis edilebilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, katılımcıların kullandıkları akıllı saatlerden elde edilen verilerin, Parkinson hastalığının 7 yıl öncesine kadar teşhisinde yardımcı olabileceğini gösterdi.

Aynur Şeyma Asan  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Araştırma: Parkinson hastalığı, akıllı saatler sayesinde 7 yıl önceden teşhis edilebilir

Ankara

Sky News'un haberine göre, Cardiff Üniversitesi bünyesindeki İngiltere Demans Araştırma Enstitüsünden araştırmacılar, akıllı saatlerin, Parkinson'un erken teşhisinde önemli rol oynayabileceğini tespit etti.

İngiltere'de, yaklaşık yarım milyon kişinin sağlık verilerinin bulunduğu "Biobank" adlı biyomedikal veri tabanından faydalanılan araştırmada, veriler, yapay zeka ile analiz edildi.

Araştırmada, 2013-2016 döneminde bir hafta boyunca akıllı saat takan 103 bin 712 kişinin hareket hızı takip edildi.

Söz konusu döneme müteakip 7 yıl içerisinde Parkinson hastalığı teşhisi konulan katılımcıların akıllı saatlerinden elde edilen veriler, önceden aynı hastalık teşhisi konulanlarla karşılaştırıldı.

Buna göre, Parkinson hastası olanlarla, 7 yıl içerisinde bu hastalığın teşhisi konulan katılımcıların hareketleri, sağlıklı bireylere göre daha yavaş olduğu tespit edildi.

İlerleyen yıllarda da Parkinson hastalığı teşhisi konulanların verilerinin, sağlıklı kişilerden farklı olması, söz konusu hastalığın belirtilerinin 7 yıla kadar erken teşhis edilebileceğini ortaya koydu.

Hareket takip cihazı ve akıllı saatler tıbbi gözlem amacıyla kullanılabilecek

Cardiff Üniversitesinden baş araştırmacı Dr. Cynthia Sandor, yaptığı açıklamada, katılımcılardan elde edilen bir haftalık veri sayesinde kişilerin sağlık durumları hakkında uzun vadeli tahminlerde bulunulabildiğini kaydetti.

Bulgular sayesinde Parkinson'un erken teşhisi için güvenilir ve uygun fiyatlı yöntem geliştirebileceklerini aktaran Sandor, hareket takip cihazı ve akıllı saatlerin tıbbi gözlem amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.

Araştırmacılardan Dr. Kathryn Peall, Parkinson hastalığına işaret eden verilerin, diğer nörodejeneratif hastalıklar ve ileri yaş gibi hareket hızını etkileyen faktörlere ilişkin verilerden ayırt edilebildiğini ifade etti.

Peall, araştırmanın Parkinson hastalığının ilerleyişini yavaşlatacak yeni terapiler geliştirilmesi ve teşhiste yapay zeka kullanılabileceği konusunda umut verdiğinin altını çizdi.

Alzheimer'dan sonra dünya genelindeki en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan olan Parkinson, 10 milyona yakın kişinin hayatını etkiliyor.

Araştırma, "Nature Medicine" adlı dergide yayımlandı.

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