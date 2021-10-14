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Sağlık

Araştırma: Oksitosinin otizmli çocukların sosyalleşmesinde yararı yok

ABD'de yapılan bir araştırma, sosyal bağ hormonu olarak bilinen oksitosinin, otizmli çocukların sosyal beceriler kazanmasında fayda sağlamadığını ortaya koydu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.10.2021
Araştırma: Oksitosinin otizmli çocukların sosyalleşmesinde yararı yok Fotoğraf: Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı

Ankara

Amerikalı bilim insanları, oksitosin hormonunun, sosyal etkileşimde zorluk yaşayan otistik çocukların sosyal becerilerine katkısını ele alındı.

Çalışmaya, yaşları 3 ila 17 olan 290 otizmli çocuk katıldı.

Çocukların, yaş ve otizm belirtilerinin ağırlık derecesine göre gruplara ayrıldığı çalışmanın başında, ortasında ve sonunda standart otizm değerlendirme araçları kullanıldı.

Çalışmada, çocukların yarısına oksitosin içeren, geri kalanına ise herhangi bir ilaç bulunmayan burun spreyleri verildi.

290 çocuktan 250'si 6 aydan uzun süren çalışmayı tamamladı.

Söz konusu süre sonunda, oksitosin hormonu verilen çocuklarla, ilaç bulunmayan burun spreyleri kullananlar karşılaştırıldı.

Çalışmanın sonunda, oksitosin hormonunun otizmli çocukların sosyal beceriler kazanmasında kayda değer bir faydası olmadığı belirlendi.

Çalışmanın sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

Sosyal etkileşim ve iletişimde zorluk, otizmin önemli belirtileri arasında sayılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her 160 çocuktan biri otizm sendromlu.

ABD'li bilim insanlarının 2013'te 17 çocukla yaptığı çalışmada, otizmli çocukların beyinlerindeki sosyal becerilerle ilgili bölümlerin oksitosin hormonunun etkisiyle daha aktif çalıştığı belirlenmişti.

Vücutta doğal üretilen oksitosinin, sosyal etkileşime olumlu katkıda bulunduğu, iş birliği ve bağlanmayı arttırdığı biliniyor.

Doğumda salgılanarak rahmin kasılmasını sağlayan oksitosine, "annelik, aşk, sevgi ve şefkat hormonu" da deniliyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, üremede, doğum sırasında ve sonrasında önemli rol oynayan oksitosinin, enflamasyonu azalttığını ortaya koymuştu.

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