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Sağlık

Araştırma: Kronik hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor

Singapurlu bilim insanları, yaşlı veya kronik rahatsızlıkları olan hastaların, kullandıkları ilaçlar sebebiyle sıcaklık dirençlerinin azalabildiğini tespit etti.

Aleyna Çil  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Araştırma: Kronik hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor

Ankara

Science Daily'nin haberine göre, terleme, derideki kan akışının hızlandırılması ve yüksek sıcaklıklarda ise termogenez olarak adlandırılan vücudun kalori yakarak sıcaklık elde ettiği süreci yavaşlatması gibi yollarla insanların bulundukları çevrenin sıcaklığına adaptasyon geliştirdiğini belirten araştırmacılar, bu işleyişin ilaç kullanımıyla değişebileceğini saptadı.

Singapur Ulusal Üniversitesinden bilim insanları, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser çalışmalarında daha önce sıcaklık direnciyle ilgili yapılan araştırmaları derledi.

Bilim insanları, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar ile tansiyon, Parkinson, Alzheimer ve bazı kemoterapi ilaçlarının insan vücudunun terleme veya derideki kan akışını hızlandırma becerilerini körelterek hastaların sıcaklığa karşı direncini düşürdüğünü kaydetti.

Araştırmacılardan Jericho Wee, küresel sıcaklık ortalamalarının arttığı günümüzde "Yaşlı hastalarımızın kronik hastalıkları için kullandıkları çeşitli ilaçların, sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar ve su kaybı riskini artırabileceğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın bir diğer yazarı Doç. Drç Jason Lee de "Söz konusu ilaçlara ihtiyaç duyan hastalara sıcak havalarda da güvenli reçeteler yazmamız için farmakoloji ve termal fizyoloji uzmanları çok disiplinli araştırmalar yürütmelidir." dedi.

Lee, söz konusu araştırmaların, Singapur gibi yaşlanan nüfusa sahip ve ortalama sıcaklıkların arttığı ülkeler için güncel ve önemli bir konu olacağını sözlerine ekledi.

Araştırmanın sonuçları, "Aspet Pharmacological Reviews" dergisinde yayımlandı.

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