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Sağlık

Araştırma: Genetik çeşitliliğe sahip Grönlandlıların şeker tüketmesi sağlıklı

Bir araştırma, bazı Grönlandlıların sahip olduğu genetik çeşitliliğin şekeri sağlıklı kıldığı bulgusuna ulaştı.

İdris Sülün   | 23.12.2021
Araştırma: Genetik çeşitliliğe sahip Grönlandlıların şeker tüketmesi sağlıklı

Istanbul

News Medical sitesinin haberinde, Kopenhag Üniversitesinden bir grup araştırmacı, bağırsak bakterileri ve binlerce yıldır uyguladıkları diyetin bazı Grönlandlılara görülmemiş bir genetik çeşitlilik sağladığını ortaya koydu.

Haberde, söz konusu genetik çeşitlilik sayesinde Grönland nüfusunun yaklaşık yüzde 2 ila 3’ünün brokoli yerine tatlı tüketip aynı bedensel faydaları elde edebileceği kaydedildi.

Söz konusu gen varyantının iki kopyasının, şekerin diğer insanlardan farklı şekilde emilmesini sağladığı ifade ediliyor.

6 binden fazla Grönlandlıdan gelen veriler analiz edildi

Kopenhag Üniversitesi Biyoloji Profesörü Anders Albrechtsen, bir grup meslektaşıyla 6 bin 551 Grönlandlıdan gelen verileri analiz etti ve fareler üzerinde çeşitli deneyler yaptı.

Elde edilen sonuçlar, genetik çeşitliliğe sahip kişilerin bağırsakta şekeri metabolize etmek için özel bir yola sahip olduklarını ortaya koydu.

Vücuda giren şeker, diğer insanlarda doğrudan kan dolaşımına karışarak emilirken genetik çeşitliliğe sahip olanlarda şeker doğrudan bağırsaklara gidiyor.

Profesör Anders Albrechtsen, "Genetik çeşitliliğe sahip yetişkinlerin beden kitle endeksi, ağırlık-yağ yüzdesi ve kolesterol seviyelerinin daha düşük olduğu ve genellikle daha sağlıklı oldukları görülüyor. Daha az göbek yağlarına sahipler ve karın kası yapmaları daha kolay olabilir. Genetik bir çeşitliliğin bu kadar faydalı bir etkiye sahip olması harika ve şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

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