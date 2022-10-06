Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle transfer edilen ilk hastanın yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan Yiğit adlı bebek olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak."
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Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız, yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak. pic.twitter.com/OxL5z4RK4W— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2022