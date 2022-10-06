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Sağlık

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle transfer edilen ilk hastanın yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan Yiğit adlı bebek olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.10.2022
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak."

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