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Sağlık

Amasya'ya 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yapılacak

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kente 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yapılacağını söyledi.

Cihan Okur   | 19.04.2021
Amasya'ya 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yapılacak Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Amasya milletvekilleri ile Ankara'da gerçekleştirdikleri temaslarda 600 yatak kapasiteli yeni hastanenin yapımının 2021 yılı yatırım programına alınmasını talep ettiklerini belirtti.

Yeni Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 2020 yılı yatırım programına alındığını dile getiren Masatlı, şöyle devam etti:

"Değerli milletvekillerimizle birlikte Sağlık Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonucu, Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan ve mülkiyeti Orman Bakanlığına ait olan 144 bin 641 metrekarelik taşınmaz üzerinde 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yapılması için gerekli ön izinler alınmış ve söz konusu proje Sağlık Bakanlığının 2021 yılı yatırım programına dahil edilerek, tesisin 3 milyon lira proje-etüt bedeli hesabımıza gelmiştir. Hastanemiz tamamlandığında, geniş, ferah ve modern yapısı, yeşil alanları, yüksek kapasiteli otoparkı, sosyal donatıları ve son teknoloji ekipmanlarıyla kıymetli Amasyalılara hizmet verecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla seferberlik yürüttüğüne işaret eden Masatlı, "İnsanımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına hayata geçirilen bu projelerin ilimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yapılacak olan sağlık tesislerinin Amasya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Programda, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin ve protokol üyeleri yer aldı.


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