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Sağlık

Aksaray Üniversitesinde diyabet hastalarının şeker ölçümü için lazer tabanlı cihaz geliştirildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı, diyabet hastalarının iğnesiz ve ağrısız şekilde şeker ölçümü yapabilecekleri lazer tabanlı bir cihaz geliştirdiklerini bildirdi.

Zekeriya Karadavut  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Aksaray Üniversitesinde diyabet hastalarının şeker ölçümü için lazer tabanlı cihaz geliştirildi

Aksaray

ASÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı tarafından diyabet hastalarına yönelik "Lazer Tabanlı Glikoz Ölçüm Cihazı" geliştirildiği ifade edilen açıklamada, cihazın parmak ucuna tutularak, deri altındaki sıvının glikozu ölçülerek hastanın şeker seviyesinin belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bayraklı, halihazırda diyabet hastalarının şeker ölçümlerinin parmak ucuna iğne batırılarak veya küçük iğnelerin kullanıldığı minimal girişimsel yöntemlerle yapıldığını belirtti.

Bu yöntemlerin hem hasta konforu hem enfeksiyon riski hem de maliyet bakımından dezavantajlı olduğunu vurgulayan Bayraklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümleri uzun süre kullanımda dokuya zarar verebiliyor. Girişimsel olduğu için enfeksiyona açık ve sürekli ölçüm yapabilmeye uygun değil. Tüm bu dezavantajları ortadan kaldıracak bir yöntem için uzunca bir süredir araştırma yapıyoruz. Lazer tabanlı bir ölçüm cihazının sorunları ortadan kaldıracağına ilişkin fikri geliştirerek yeni bir cihaz yaptık. Tasarlanan bu yeni cihaz girişimsel olmayan bir yöntemle çalışıyor. Yani şeker ölçümü için parmak ucuna iğne batırmaya gerek bırakmıyor. Parmak ucuna tutulduğunda deri altındaki sıvının glikozunu ölçüyor ve hastanın şeker seviyesini belirliyor. Hasta tamamen ağrısız ve enfeksiyon riskinden uzak biçimde, üstelik istediği sıklıkta şeker seviyesini görüp, takip edebiliyor. Geliştirdiğimiz cihaz, özellikle çocuk yaştaki diyabet hastaları ve aileleri için çok büyük kolaylıklar sağlıyor."

Bayraklı, çalışmanın milli ekonomi bakımından da önemli artılar içerdiğini, Sağlık Bakanlığına göre diyabet hastası sayısının 10 milyonu aştığını bildirdi.

Bu hastaların şeker ölçümünün devlete yıllık maliyetinin asgari 18 milyar lira civarında olduğunu vurgulayan Bayraklı, geliştirilen lazerli cihazın diğer faydalarının yanında maliyeti de ciddi anlamda düşüreceğini ve milli ekonomi açısından önemli bir kazanç sağlayacağını kaydetti.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş da geliştirilen cihazın diyabet hastalığıyla mücadeleye yeni bir boyut kazandıracağını vurgulayarak, "Lazer Tabanlı Glikoz Ölçüm Cihazı çalışması ve aldığı patent münasebetiyle değerli hocamız Prof. Dr. İsmail Bayraklı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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