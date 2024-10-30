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Sağlık

Aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 500'e indirildi, hekimler lohusaları da takip edecek

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, aile hekimi başına düşen nüfus 4 binden 3 bin 500'e indirildi, lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasına alındı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 500'e indirildi, hekimler lohusaları da takip edecek

Ankara

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi. Aile hekimlerinin bu alanda yaptığı çalışmalar "koruyucu ve önleyici" sağlık hizmetleri olarak tanımlandı. Böylelikle lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasına alınmış oldu.

Nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak

Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.

Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.

Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendi

Yönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.

Düzenlemelerle, hekim başına düşen hasta sayısı azaltılarak kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerinin etkin yapılmasının teşviki, vatandaşlara aile hekimliklerince ayrılan sürenin artması ve daha nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amaçlanıyor.

Yönetmelik, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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