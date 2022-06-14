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Sağlık

Afrika'da kanser vakaları ve ölümleri 20 yılda iki kat artabilir

Bilim insanları, Afrika'da kanser vakaları ve ölüm oranlarının 2040 yılına kadar iki kat artabileceğini açıkladı.

Gökhan Kavak   | 14.06.2022
Afrika'da kanser vakaları ve ölümleri 20 yılda iki kat artabilir

İstanbul

ABD'de Penn Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir grup bilim insanı, Afrika kıtasındaki kanser oranları ile ilgili "Afrika'da Kanseri Haritalamak" başlıklı yeni bir araştırma yayımladı.

Kanser vakaları ve ölüm oranlarının gelecek 20 yılda iki kat artabileceğine işaret edilen araştırmada, kıtanın birçok bölgesinde sağlık merkezlerine erişimin kısıtlı olması ve altyapı yetersizliğinin kanser vakalarını arttırdığına dikkat çekildi.

Çalışmada, Afrika'da 2020'de yaklaşık 1,1 milyon yeni kanser vakası, 711 bin 429 kansere bağlı ölüm tespit edildiği belirtilirken, 2040'a kadar kanser vakalarının 2,1 milyona, kansere bağlı ölümlerin ise 1,4 milyona ulaşabileceği kaydedildi.

Kansere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemine işaret edilen araştırmada, kadınların erkeklere göre kansere yakalanma olasılığının daha fazla olduğu vurgulandı.

Kanser vakalarının en fazla tespit edildiği ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Güney Afrika sıralandı.

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