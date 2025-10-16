Dolar
41.85
Euro
48.88
Altın
4,244.45
ETH/USDT
4,050.90
BTC/USDT
111,720.00
BIST 100
10,443.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

DEİK Başkanı Olpak: Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı var

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı olduğunu belirterek, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Emirhan Yılmaz  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
DEİK Başkanı Olpak: Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı var Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Forum kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Olpak, sürdürülebilirliğin sadece bir işi güzel yapmak değil, aynı zamanda o işi ondan sonraki süreçlerinde de arkasını getirerek yapabilmek olduğunu söyledi.

Olpak, forumu, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 5'inci defa gerçekleştirdiklerini belirterek, her iki yılda bir düzenlenen bu forumu 2015'te düzenlemeye başladıklarını ve uzun bir süre bu forumu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Nail Olpak, katılımlara ve beklentilere değinerek, resmi kayıtlara göre 50 Afrika ülkesinden katılımcı olduğunun bilgisini paylaştı.

Olpak, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim. Şu anda bakanlar arası görüşmeler devam ediyor. Toplam 29 Afrika ülkesinden bakan, bakan yardımcısı ve resmi devlet temsilcisi var. Bu da işin bir önemli tarafı hem hükümetler arası görüşmeler önemli hem de iş dünyasında iş insanları arasında görüşmeler önemli." diye konuştu.

37 ülkeden ticaret müşavirlerinin de forumun içerisinde yer aldığına dikkati çeken Olpak, 9 ayrı panelde sivil havacılıktan sağlığa kadar yaklaşık 50 panelistle sürecin kendi içerisinde değerlendirileceğini aktardı.

Olpak, "4 binin üzerinde bir kayıtın olmasını ben son derece önemsiyorum. Güzel bir programın başlangıcındayız. İki günlük programın ilk gününün yarısındayız. Ben katılımcı stantlarını, B2B görüşmelerini, müşavirlerin olduğu alanları ve diğer bölgeleri bizzat bir yönetim kurulumuz ile birlikte gezme fırsatım oldu. Benim izlenimim kadar katılımcıların izlenimi de önemli. Şu ana kadarki aldığımız geri besleme gayet güzel, sonuçları da iyi olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye "Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda ilk üçte yer aldı
Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Jandarma, Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
Hacda hizmet verecek sağlık personeli başvuruları başladı

Benzer haberler

DEİK Başkanı Olpak: Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı var

DEİK Başkanı Olpak: Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı var

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar: Afrika uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol oynamaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı KÖİ Projeleri Daire Başkanı Ulaş: Başarılı bir KÖİ uygulamasının anahtarı sahiplenmedir

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" paneli düzenlendi

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" paneli düzenlendi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık üretimi alanında Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık üretimi alanında Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız
Afrika Birliği'nden Türkiye'ye işbirliği çağrısı

Afrika Birliği'nden Türkiye'ye işbirliği çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet