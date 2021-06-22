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Sağlık

ABD'de onaylanan alzaymır ilacı hükümete NASA'nın bütçesi kadar yük getirecek

ABD'de yeni onaylanan alzaymır hastalığının tedavisi için kullanılacak ilacın hükümetin sağlık sistemine milyarlarca dolarlık ek yük getirebileceği belirtildi.

Mücahit Oktay   | 22.06.2021
ABD'de onaylanan alzaymır ilacı hükümete NASA'nın bütçesi kadar yük getirecek

New York

New York Times'ta (NYT) yayımlanan makalede, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği alzaymır ilacının, hasta başına 56 bin dolara mal olacağı ve tüm hastaların kullanması durumunda devletin sağlık sistemine yıllık 5 ila 29 milyar dolar arasında bir yük getirebileceği bildirildi.

Makalede, "Aduhelm" isimli ilacın, sağlık yardımı kapsamına alınmasının, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) bir yılda harcanan para kadar ek bir yük getirebileceği öngörüsü paylaşıldı.

Maliyeti çok yüksek olan ilacın, alzaymır hastalarında bunamanın ilerlemesini yavaşlattığına dair çok az kanıt olduğuna vurgu yapıldı.

Görüşüne başvurulan Kaiser Family Foundation isimli kuruluşun yönetici direktörü Tricia Neuman, "Bunlar çılgın rakamlar. Daha pahalı ilaçlar da var. Ancak bunu farklı kılan, milyonlarca potansiyel müşterisi olması ve ilacın yıllarca kullanılması gereği." ifadesine yer verdi.

ABD'de alzaymır teşhisi konulan yaklaşık 6 milyon kişi bulunduğu ve Biojen firmasına ait ilacın kullanımıyla ilgili kamu programının bu hastaların büyük çoğunluğunu kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

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