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Yaşam, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı çift, savaşın yok ettiği mahalledeki evcil hayvanlara sahip çıktı

Ukrayna'nın Orikhiv şehrinde savaş nedeniyle yok edilen mahallede yaşayan Ukraynalı çift, kimsesiz kalan onlarca kedi ve köpeğe sahip çıkıyor.

Davit Kachkachishvili  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Ukraynalı çift, savaşın yok ettiği mahalledeki evcil hayvanlara sahip çıktı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Orikhiv

Zaporijya bölgesindeki cephe hattına yakın Orikhiv şehri, devam eden yoğun hava ve topçu saldırıları sonucu neredeyse harabeye döndü.

Çatışmaların sürdüğü ön cephe hattına sadece birkaç kilometre mesafedeki şehirde savaş başlamadan önce 14 binden fazla olan nüfus binlere kadar düştü.

Şehirde kalmaya cesaret edenler, saldırılar yüzünden dışarı çıkmamaya çalışıyor.

Ukraynalı çift, 65 evcil hayvana umut oldu

Saldırılar nedeniyle sağlam binanın olmadığı kentte birçok evcil hayvan da sahipsiz kaldı.

Orikhiv'den kaçanların bazıları, evcil hayvanlarını yanlarında götürürken birçoğu ise onları bırakmaya mecbur oldu.

Kentte kalan ve soy isimlerini vermek istemeyen Liuba (61) ve İuriy (75) çifti, geride kalan evcil hayvanları sahiplendi.

Liuba ve kocası İuriy, kendi evcil hayvanları dahil 50 kedi ile 15 köpeğe sahip çıkıyor.

Saldırılar nedeniyle elektrik ve doğal gazın kesildiği, istihdam imkanın olmadığı şehirde kalan çift, zor şartlar altında hayvanlara bakıyor.

"Evlerin yüzde 99'u yıkıldı"

Liuba, AA muhabirine, Orikhiv'de doğup büyüdüğünü belirterek, "Orikhiv şehri savaşın başından beri saldırı altında. O kadar yoğun saldırılar var ki evlerin yüzde 99'u yıkıldı." dedi.

Evlerinin olduğu bölgede savaş öncesi 400 kişinin yaşadığını, şimdi ise 5 kişinin kaldığını kaydeden Liuba, "Burada yaşamaya sonuna kadar devam edeceğim. Evet, burada kalmak korkutucu ama biz o korkuyu yendik. Biz zaferimize inanıyoruz." diye konuştu.

Liuba, savaş nedeniyle şehirden kaçışlar başlayınca birçok evcil hayvanın kimsesiz kaldığını ve onlara sahip çıkmaya başladıklarını belirterek, "50 kedimiz var. Ayrıca 15 köpeğimiz var ama bazen bu sayı 20'ye kadar bile çıkabiliyor. O köpekler diğer sokaklardan buraya geliyor. Yedikten sonra da geri gidiyorlar. Bir tane de yaralı köpeğimiz vardı. Şarapnel parçasıyla yaralanmıştı." ifadelerini kullandı.

Hayvanların durumuna ilişkin Liuba, patlamalar nedeniyle çoğu kedi ve köpeğin travma geçirdiğini söyledi.

İuriy ise yaşadıkları sokaktaki çoğu evin tamamen yıkıldığını kaydederek, "Bu sokakta sadece bizim evimiz en iyi durumda. Tadilat da yapıldı." dedi.

Harabeye dönen şehirde yaşamanın çok zor olduğuna dikkati çeken İuriy, "Bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Güzel bir hayatımız vardı burada ama şimdi hepsi yok oldu" dedi.

İuriy, sahip çıktığı evcil hayvanlara Ukraynalı gönüllülerin yardımlarıyla baktıklarını belirterek, "Elbette hayvanlara bakmamız için çok masraf yapıyoruz. Gönüllüler bize yardım ediyor yoksa bakamayız." ifadelerini kullandı.

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