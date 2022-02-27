Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,765.70
BTC/USDT
39,047.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız
logo
Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Çekya, play-off finalinde eşleşmeleri halinde Rusya maçına çıkmak istemiyor

Çekya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri halinde milli takımın sahaya çıkmak istemediğini duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.02.2022
Çekya, play-off finalinde eşleşmeleri halinde Rusya maçına çıkmak istemiyor

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle bu yönde bir karar alındığı belirtilerek, Ukrayna'ya saldırıda bulunan Rusya ile maç yapmak istenmediği vurgulandı.

Açıklamada, konu hakkında UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşülmeye başlandığı da ifade edildi. Polonya ve İsveç'in ardından Çekya, Rusya karşısında sahaya çıkmak istemediğini belirten üçüncü ülke oldu.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.

FIFA, konuya ilişkin hafta içinde yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son durumu mercek altına aldığını ve 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeni gelişmeler yaşanabileceğini duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü İslam dünyasını desteğe çağırdı

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü İslam dünyasını desteğe çağırdı

Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer planlaması

İsrail Başbakanı Bennett, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etti

İsrail Başbakanı Bennett, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi
Batı ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımları daha da ağırlaşıyor

Batı ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımları daha da ağırlaşıyor