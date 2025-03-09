Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
82,837.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2025

Sınırda geçiş için sıra bekleyen tır şoförleri hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açıyor

Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında geçiş için sıra beklerken iftar yapıyor.

Mehmet Demirhan  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Sınırda geçiş için sıra bekleyen tır şoförleri hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açıyor Fotoğraf: Mehmet Demirhan - AA

Şırnak

Şoförler, iftar saatinin yaklaşmasıyla marketten temin ettikleri ve tırlarının dorselerindeki dolaplarda bulunan malzemelerle yemek hazırlamaya başlıyor.

Pişirdikleri yemeklerle sofra kuran şoförler, ezanın okunmasıyla iftar yapıyor.

Şoförlerden Erdal Günhan, iftar saatinin yaklaşmasıyla hazırlık yapmaya başladıklarını söyledi.

Yemek hazırlama sırasında hem vakit geçtiğini hem de diğer şoförlerle sohbet etme imkanı bulduklarını aktaran Günhan, "Yemeği ihtiyacımızdan fazla yapıyoruz, böylece gelen arkadaşlar da bizimle iftar yapabiliyorlar." dedi.

Rafet Günhan de pirinç pilavı ve çorba pişirdiğini, yanına da saç tava yaptığını belirterek, "Hazırlıklara genellikle iftara iki saat kala başlıyoruz. 24 saat burada olduğumuz için zamanımızı bu şekilde geçiriyoruz." diye konuştu.

İsmail Sandallı ise ailelerinden uzak olmanın zor olduğunu fakat bu durumu güzelleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli imam hatip Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Bakan Fidan: Suriye hükümetinin sürdürdüğü politika, provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı
Bakan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerini ziyaret etti

Benzer haberler

Sınırda geçiş için sıra bekleyen tır şoförleri hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açıyor

Sınırda geçiş için sıra bekleyen tır şoförleri hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açıyor

Tır şoförleri, ramazanı ailelerinden uzakta geçiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet