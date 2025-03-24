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Yaşam, Ramazan 2025

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde yerli uçak ve insansız hava araçları maketleri sergilendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde, "KIZILELMA", "KAAN", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "BARKAN", "ATAK" gibi yerli uçak ve insansız hava araçlarının maketleri sergilendi.

Eylül Aşkın Akçay  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde yerli uçak ve insansız hava araçları maketleri sergilendi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 24. gününde devam ediyor.

Programa gelenler, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki stantlarda tanıtılan "KIZILELMA", "KAAN", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "BARKAN", "ATAK" gibi uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini görme fırsatı buldu.

Öte yandan "Külliye'de Ramazan" programı, ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle çocukları ağırlamayı sürdürüyor.

Program kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK atölyelerinde düzenlenen roket yapımı, sanal gerçeklik gözlüğüyle uçak simülasyonu, anatomi dedektifleri ve 3D yazıcı kalem etkinliklerine katılan çocuklar, bilimle iç içe, eğitici ve öğretici bir gün geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kurulan "Aile Yılı Hatırası Standı"nda bocce oynayan minikler, boyama, çanta boyama ve ebru atölyelerinde de el becerilerini geliştirdi.

Etkinlikler, ramazan boyunca her gün 12.00-17.00 saatlerinde sürecek.

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