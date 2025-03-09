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Yaşam, Ramazan 2025

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor.

Semih Erdoğdu  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor Fotoğraf: Betül Abalı - AA

Ankara

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki program kapsamında çocuk etkinlikleri, cep sineması, masal anlatım etkinliği, kitap günleri ve vantrolog gösterisi gerçekleştirildi.

Ramazan ayının faziletlerinin anlatıldığı eğitici-öğretici etkinliklere katılan çocuklar, "Z Takım Müzikali", "Akıllı Tavşan Momo Müzikali" ve "Rafadan Tayfa Müzikali" ile keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Beştepe Millet Sergi Salonu önünde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü gösteri yaptı. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Tasavvuf Müziğinin usta ismi Sami Savni Özer ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca konser verildi.

Çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazan ayı boyunca 12.00-17.00 saatleri arasında devam edecek.

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