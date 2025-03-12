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Yaşam, Ramazan 2025

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında çocuklara Dede Korkut hikayeleri anlatıldı

"Külliye'de Ramazan" programı kapsamında hazırlanan etkinliklerde çocuklar, geleneksel Dede Korkut hikayeleri ile keyifli vakit geçirdi.

Fatma Nur Candan  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında çocuklara Dede Korkut hikayeleri anlatıldı Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 12'nci gününde de yoğun ilgi görüyor.

Beştepe Millet Sergi Salonundaki program kapsamında bugün, suluboya atölyesi ve "1 Çocuk 1 Dünya" programı düzenlendi, cep sineması ve vantrolog gösterisi sunuldu.

Programda çocuklara Dede Korkut hikayeleri anlatan eğitimci Hilal Koçyiğit, ramazanı çocuklar için heyecanlı, albenili ve kıymetli hale getirme çabasında olduklarını söyledi.

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