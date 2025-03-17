"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri çocuk kahkahalarıyla şenlendi
Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine aile ve öğretmenleriyle katılan çocuklar, müzikal, masal anlatımı, tezhip atölyesi gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.
Ankara
Ramazan ayı boyunca Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.
Bu kapsamda, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinliklere aile ve öğretmenleriyle katılan çocuklar, "Külliye'de Çocuk Sesi", tezhip atölyesi, masal anlatımı, vantrolog gösterisi ve "Z Takımı Müzikali" ile gün boyu keyifli vakit geçirdi.
Çocuklara geleneksel sanatları tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen eğitici-öğretici tezhip sanatı atölyesinde katılımcılar, boyadıkları çini desenlerden kitap ayracı yaptı.
Ardından Anadolu masallarını dinleyen çocuklar, masal anlatıcısının sorularını yanıtlayıp sahnedeki gösterilere katılarak etkinliğe dahil oldu.
Programın devamında sahnelenen "Z Takımı Müzikali" ve vantrolog gösterisi ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, ay boyunca her gün 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
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