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Yaşam, Ramazan 2025

İstanbul'da mehteran takımı eşliğinde "Kadir Alayı" töreni yapıldı

İstanbul Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince Osmanlı Devleti'nde Kadir gecelerinde padişahın büyük bir alayla saraydan çıkıp, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giderken düzenlediği "Kadir Alayı" töreni yeniden ihya edildi.

Erol Değirmenci  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
İstanbul'da mehteran takımı eşliğinde "Kadir Alayı" töreni yapıldı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Topkapı Sarayı'ndan başlayan, gençler ve gönüllülerin katıldığı kortejle yapılan yürüyüşe mehter takımı eşlik etti. Turistlerin yoğun ilgi gösterip, fotoğraf ve video çektikleri yürüyüş Ayasofya Meydanı’nda tamamlandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzinlerinden Şükrü Asıleren Kur'an-ı Kerim okudu.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nden kalan mirasların devam ettirilmesini gerektiğini söyledi.

Bülbül, "Kadir Alayı"nın Osmanlı döneminde sultanlar tarafından uygulanan bir gelenek olduğunu dile getirerek, "Osmanlı padişahı ve ailesinin iftar sonrası halkın arasına karışarak Ayasofya Camii'ne gelmek için yaptığı kutlu yürüyüşün adıydı. Bu kutlu yürüyüş için padişah önceden hazırlık yaptırırdı. Geçilecek güzergahın sağına ve soluna izleyecek olan vatandaşların oturacağı mekanları hazırlatırdı. Halk, Kadir Gecesi'nin heyecanına, ilk defa görecekleri padişahın heyecanını katar, birlikte Ayasofya Camii'ne geçilirdi. Meşhur hafızların sesinden Kuran-ı Kerim okunur, Enderun usulü teravih namazı kılınırdı." diye konuştu.

Etkinlikte, mehter takımı meydanda toplananlar için mini konser verdi.

Yürüyüşe katılanlara baklava ikramı yapıldı.

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