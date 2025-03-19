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Yaşam, Ramazan 2025

Denizli'de mahalle sakinleri her akşam iftar sofrasında buluşuyor

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde imece usulü yemek hazırlayan vatandaşlar, aynı sofrada iftar yapıyor.

Mustafa Emeksiz  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Denizli'de mahalle sakinleri her akşam iftar sofrasında buluşuyor Fotoğraf: Mustafa Emeksiz - AA

Denizli

İftar vakti mahalle meydanındaki kapalı pazar yerinde bir araya gelen vatandaşlar, masrafı her gün bir kişi tarafından karşılanan yemeklerle oruç açıyor.

Mahallenin iftarına her gün yaklaşık 400 kişi katılıyor.

Muhtar Ali Abalı, AA muhabirine, mahallelinin son 2 yıldır aynı yerde düzenlenen iftar programıyla bir araya geldiğini söyledi.

Mahalledeki insanlarla aynı masada buluşarak iftar yapmak için böyle bir program düzenlediklerini belirten Abalı, "Herkesin burada olmasını istiyoruz. Amacımız eskileri yeniden canlandırmak, birlik ve beraberliğin daim olmasını sağlamak. Gelen herkesten Allah razı olsun." dedi.

İftara katılan Ahmet Tekin de herkesin bir arada oruç açmasının güzel bir gelenek olduğunu ifade etti.

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