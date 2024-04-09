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Yaşam, Ramazan 2024

Samsunlu kadınlar, yöresel lezzet Çarşamba kıvratması için bayram mesaisinde

Samsun'da bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tüketmek amacıyla yöresel lezzet Çarşamba kıvratması yaptı.

Tuğçe Turgu  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Samsunlu kadınlar, yöresel lezzet Çarşamba kıvratması için bayram mesaisinde Fotoğraf: Tuğçe Turgu/AA

Samsun

Çarşamba kıvratması, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yoğrulan hamurun arasına yörede yetiştirilen fındık ve ceviz ile şekerin konulmasının ardından kendine özgü şekli verilerek pişirilen Çarşamba kıvratması, özel günlerde ilgi görüyor.

Çarşamba kıvratması, yörede kadınlar tarafından imece usulüyle de yapılarak iftar ve bayramlarda tüketiliyor.

Çınarlık Yalı Mahallesi'nde de kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tercih edilen Çarşamba kıvratması hazırladı.

Bir evde bir araya gelen kadınların bazıları hamuru yoğururken, bazıları hamurdan yufka açtu, diğerleri de kıvratmaya özgü şekli verdi.

Bayram öncesinde misafirleri için kıvratma hazırlığı yapanlardan Züleyha İleri, AA muhabirine, her bayram 3-4 kadının bir araya gelerek bayram hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Bu geleneksel lezzet, Çarşamba'nın kültürel mirası olarak bayram sofralarında yerini almaya devam ediyor." dedi.

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