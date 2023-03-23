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Yaşam, Ramazan 2023

İstanbul'da geleneksel tekne orucunu tutan çocuklar iftar yaptı

Kağıthane Belediyesinin düzenlediği etkinlikte geleneksel tekne orucunu tutan çocuklar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtı.

Ferhat Yasak  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
İstanbul'da geleneksel tekne orucunu tutan çocuklar iftar yaptı

İstanbul

Kağıthane Kültür Merkezi'nde orucu ve ibadeti sevdirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe 200 çocuk katıldı.

Öğlen ezanıyla beraber oruçlarını açan çocuklara yönelik ramazan etkinlikleri yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iftar programının ramazanın maneviyatını yansıtması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ramazanın ilk gününde çocuklar için tekne orucu programı düzenlediklerini ifade eden Öztekin, "Çocuklarımıza bu manada ramazanı sevdirmek, hem de ramazanın maneviyatını paylaşmak için kıymetli bir çalışma. O yüzden de çocuklarımızla beraber tekne orucunda buluştuk. Çocuklarımız geldiği zaman önce çocuk oyunlarıyla beraber eski ramazanları hatırlamış oldular. Az önce de çocuklarımız oruçlarını açtılar. Her biri aslında tekrar kendi iklimlerinde yaşamış oldular." diye konuştu.

Çocuklardan Havva Üngördü, oruç tutmanın eğlenceli olduğunu söyledi.

Etkinlikte çok güzel eğlendiğini, yemeğin yanı sıra patlamış mısır ve pamuk şeker de aldığını dile getiren Üngördü, "Daha önce de oruç tutmuştum. Bugün okulluyum diye öğlene kadar tutuyorum, kolaydı. Arkadaşlarım hep yanımdaydı, çok güzel konuşmalar yaptık." dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte orucunu açan Hamide Keskin ise "Oruç tutmak çok güzel bir şey. Çünkü burada orucumuzu tutup iftarımızı açıyoruz. Daha önce de oruç tutmuştum." şeklinde konuştu.

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