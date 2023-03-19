Oyuncu ve şarkıcı Muhterem Nur, vefatının 3. yılında anılıyor
Sanat hayatına 20'den fazla film sığdıran, sinema ve ses sanatçısı Muhterem Nur'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti.
İstanbul
Tam adı Aysel Muhterem Kısa olan sanatçı, 31 Aralık 1932'de bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde yer alan Manastır şehrinde dünyaya geldi.
Doğum esnasında annesini kaybeden ve babasını hiç tanıyamayan Nur, küçük yaştan itibaren "teyze" dediği bir kadın tarafından büyütüldü.
Nur, ailesinin geri kalanıyla 1942'de Türkiye'ye göç edip çocukluğunu Eyüp'te geçirdi. İlkokulu burada okuduktan sonra uzun yıllar bir fabrikada çalıştı.
Fabrikada çalıştığı dönemde sinema ve ses sanatçısı Suzan Yakar Rutkay ile tanışarak oyunculuk hayatına başlayan Nur, 1950'de "Yıldızlar Revüsü" adlı filmle ilk kez figüran olarak kamera karşısına geçti.
Ardından fabrikadaki işinden ayrılıp figüranlık yapmaya karar veren ve 20'nin üzerinde filmde rol alan sanatçı, 1952'de oynadığı "Kanun Namına" filminde yönetmen Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.
Üç Arkadaş filmiyle oyunculuğunu büyük kitlelere tanıttı
Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi dönemin usta oyuncularıyla 1958'de "Üç Arkadaş" isimli filmle kendini tanıtan Nur, kısa zamanda sinemaseverlerin kalbinde yer ederek oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti ve geniş hayran kitlesi kazandı.
Rol aldığı filmlerle kısa sürede yıldızı parlayan sanatçı, birçok yapımda başrol oynadı ancak dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle maddi sıkıntılarla karşılaştı ve ödeyemediği borçlar nedeniyle 10 gün hapis yattı.
Muhterem Nur, 1967 yılından itibaren şarkıcılığa yönelme kararı aldı. Oyunculuğu da bırakmayan sanatçı, tekrar sinemaya dönerek 2002 yılına kadar "Ayşecik" (1960), "İkizler" (1985), "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" (1986), "Kuşlu Çorap" (1988) ve "Yuva" (1990) gibi birçok sinema filminde ve dizide rol aldı.
Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı
Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses ile 1982'deki Malatya turnesinde tanışan Nur, çocukluğunda büyük hayranı olduğu Gürses ile 4 yıl sonra evlendi.
Nur, Gürses'in yaşamındaki en büyük destekçisinden biri olduğunu ifade ederek, eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırdı.
Sanat hayatı boyunca sergilediği oyunculukla birçok ödül alan Nur, ilk kez "Kara Gün" filmiyle 1972'de Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
İstanbul Film Festivali'yle 1998'de "Sinema Onur Ödülü" ve Altın Portakal Film Festivali'nde ise 2003'te "Yaşam Boyu Onur" ödülü kazanan başarılı sanatçı, 20 Mart 2020'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Müslüm Gürses ile aynı mezara defnedildi.
Muhterem Nur'un rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:
"Beni Mahvettiler" (1951), "Kore'de Türk Kahramanları" (1951), "Boş Beşik" (1952), "Sabahsız Geceler" (1952), "Bu Nasıl Aşk" (1953), "Kezban" (1953), "Nasreddin Hoca" (1954), "Ölüme Giden Yol" (1954), "Son Şarkı" (1954), "Kaybolan Gençlik" (1955), "Bırakın Yaşayalım" (1956), "Üç Arkadaş" (1958), "Aşk Rüyası" (1959), "Ayşecik" (1960), "Ateşten Damla" (1960), "Sev Yeter" (1984), "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" (1986), "Kuşlu Çorap" (1988), "Yuva" (1990), "Bir Akıllı Bir Deli" (2002).Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.