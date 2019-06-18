Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir araya gelmesi gayriahlaki
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım, CHP'nin adayı İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayriahlaki olduğunu söyledi.
İstanbul
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayriahlaki olduğunu söyledi.
Yıldırım, "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü? Rakibimden bunun cevabını bekliyorum." dedi.
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