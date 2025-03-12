Dolar
36.60
Euro
40.02
Altın
2,923.04
ETH/USDT
1,929.40
BTC/USDT
82,645.00
BIST 100
10,510.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Politika

Yabancı plakalı araçlar, özel otoyollardaki geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yabancı plakalılar ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek.

Kemal Karadağ  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Yabancı plakalı araçlar, özel otoyollardaki geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek

TBMM

AA muhabirinin, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinden derlediği bilgilere göre, yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyol geçiş ücretlerini ödemeden sınırdan geçişlerinin engellenmesi amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

Yabancı plakalı araçların, yasal düzenleme olmadığı için özel şirketler tarafından işletilen otoyolları kullandıktan sonra geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk ettikleri belirlendi.

Türkiye'de sabit adresleri bulunmayan bu araçların, ödenmeyen özel otoyol geçiş ücretleri ve para cezalarına ilişkin genel hükümlere göre tahsilat işleminin yapılmasının, ücretler ödenmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmesinin kötüye kullanıldığı tespit edildi.

Özel şirketlerce işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araç sayısında artış yaşanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulan teklifle, Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30'uncu maddesinde değişikliğe gidilecek.

Böylece Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollardan geçiş sonrasında ücret ödenmemesi halinde ülkeyi terk etmelerine izin verilmeyen yabancı plakalı araçlar için özel şirketlerce işletilen otoyollardaki geçiş ücretlerini ve para cezalarını ödememeleri halinde de benzer uygulamaya geçilecek.

Yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek.

Tahsil edilen tutarların yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe aktarılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DHKP/C soruşturmasında yakalanan 34 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
Ambulans uçak Muş'ta yeni doğan bebek için havalandı
Kaza kara noktaları birer birer güvenli hale getiriliyor
Ardahan'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor
Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Yabancı plakalı araçlar, özel otoyollardaki geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek

Yabancı plakalı araçlar, özel otoyollardaki geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye hedefi) TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye hedefi) TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir
Osmanlı subayının torunu ABD'li avukat Glen, Türk vatandaşlığına geçerek "Murat" oldu

Osmanlı subayının torunu ABD'li avukat Glen, Türk vatandaşlığına geçerek "Murat" oldu
AK Parti'li Tuğba Işık Ercan'dan yeni dönemde kadın temsiliyeti vurgusu

AK Parti'li Tuğba Işık Ercan'dan yeni dönemde kadın temsiliyeti vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet