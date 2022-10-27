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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yollarımız TOGG fabrikasının açılışına hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak bağlantı yolu ve farklı seviyeli kavşağın açılışa hazır olduğunu bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 27.10.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yollarımız TOGG fabrikasının açılışına hazır

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mudanya–Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı’nın 29 Ekim’de açılmasıyla bölgede ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

Sanayi tesislerine lojistik desteğin sağlanacağı ve turistik tesislere ulaşım imkanının arttırılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı vurgulanan açıklamada, "Mudanya–Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında, 4,84 kilometre uzunluğunda, 3,84 kilometresi 2x2 ve bir kilometresi 2x1 bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilen yol kapsamında bir adet köprülü kavşak, bir adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

TOGG fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak yolların açılışa hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Projenin hayata geçirilmesi ile ülkemizin stratejik öneme sahip yatırımlarından olan TOGG Yerli Otomobil Fabrikasının, lojistik desteği sağlanmış ve üretime başlanmasından sonra oluşacak trafik yoğunluğuna çözüm oluşturulmuş olacak." değerlendirmeleri yer aldı.

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