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Politika

'Türkiye'yi saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler yanılıyorlar'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır." dedi

Meltem Öztürk   | 17.07.2019
'Türkiye'yi saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler yanılıyorlar'

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Türk diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Türkiye’nin milli çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini, taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Twitter hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki Türk diplomatın şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Türk diplomatın savunmasız bir haldeyken şehit edildiğini öğrendiğini belirten Şentop, bu hain saldırıya gereken cevabın en kısa sürede verileceğini bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şentop, "Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

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