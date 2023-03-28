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Politika

Türkiye'den Suudi Arabistan'daki otobüs kazası için taziye mesajı

Türkiye, Suudi Arabistan'da 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dildar Baykan Atalay  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Türkiye'den Suudi Arabistan'daki otobüs kazası için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kazada 20 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarpmıştı.

Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Yemen medyasında ise kaza yapan otobüsün, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıdığı haberi yer almıştı.

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