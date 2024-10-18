Türkiye'den İsrail'e "soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için çalışacağız" mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki göstererek, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, İsrail'in masum Filistinlilere yönelik eylemlerine ve işlenen katliama ilişkin paylaşım yapıldı.
Soykırımla ilgili fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Katz'ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler... Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.