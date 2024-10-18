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Politika

Türkiye'den İsrail'e "soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için çalışacağız" mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki göstererek, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Tuğba Altun  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Türkiye'den İsrail'e "soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için çalışacağız" mesajı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, İsrail'in masum Filistinlilere yönelik eylemlerine ve işlenen katliama ilişkin paylaşım yapıldı.

Soykırımla ilgili fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Katz'ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler... Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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