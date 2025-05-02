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Dünya

Berlin'deki 1 Mayıs yürüyüşünde Filistin'e destek sloganları atıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşünde Filistin'e destek verildi.

Cüneyt Karadağ  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Berlin'deki 1 Mayıs yürüyüşünde Filistin'e destek sloganları atıldı

Berlin

Olaysız sona eren ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 5 bin 700 polis görev yaptı.

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Göstericiler yürüyüşte "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahı boyunca bazı evlerden Filistin bayrakları dalgalandırıldı.

Etkinlik süresince caddeler trafiğe kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

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