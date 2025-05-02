Berlin'deki 1 Mayıs yürüyüşünde Filistin'e destek sloganları atıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşünde Filistin'e destek verildi.
Berlin
Olaysız sona eren ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 5 bin 700 polis görev yaptı.
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Göstericiler yürüyüşte "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.
Yürüyüş güzergahı boyunca bazı evlerden Filistin bayrakları dalgalandırıldı.
Etkinlik süresince caddeler trafiğe kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.