Dolar
13.53
Euro
15.51
Altın
1,827.41
ETH/USDT
3,265.00
BTC/USDT
42,571.00
BIST 100
2,066.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

Türkiye'den Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yılı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yılına ilişkin mesaj yayımladı.

Emre Karaca, Mehmet Şah Yılmaz   | 14.01.2022
Türkiye'den Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yılı mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 30 yıl önce "Yeniden Diplomatik İlişkiler Tesisi Hakkındaki Protokol"ünün imzalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatıldığı belirtilerek, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından diplomatik ilişki kuran ilk ülkenin Türkiye olduğu hatırlatıldı.

Azerbaycan'ın 29 Ekim 1991'de uluslararası camianın eşit haklara sahip bir üyesi olduğuna dair iradesini kuvvetli biçimde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, o tarihte Türkiye'nin adeta çifte bayram yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Aradan geçen 30 yıl boyunca Türkiye, iyi günde de kötü günde de dost ve kardeşi Azerbaycan’ın yanında olmuş, bunu kahraman Azerbaycan ordusunun 44 günlük vatan muharebesiyle topraklarını işgalden kurtarması sonrasında duyduğu büyük sevinçle bir kez daha göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

İki ülkenin de 30 yıl öncesine göre çok daha güçlü olduklarına dikkat çekilen açıklamada, iki ülkenin kardeşliği ve yakın iş birliğinin, ortak bölgelerinde barış ve istikrarın da büyük bir güvencesi haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine çıkartılan ilişkilerin bundan sonra da devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz' ifadesine ve Umummilli Lider Haydar Aliyev’in dile getirdiği 'tek millet, iki devlet' şiarına yakışan yaklaşım da budur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti
Fransa'da son 24 saatte 305 bin 322 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılmadı
Türkiye Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Aliyev: Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması milli hafızamıza ebediyen kazınmıştır

Aliyev: Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması milli hafızamıza ebediyen kazınmıştır

Türkiye'den Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yılı mesajı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı

Çin, Körfez diplomasisiyle Orta Doğu'da etkinliğini arttıracağının sinyalini veriyor

Çin, Körfez diplomasisiyle Orta Doğu'da etkinliğini arttıracağının sinyalini veriyor
BAE, Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedefliyor

BAE, Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedefliyor
Türkiye-Suudi İlişkileri Nereye Gidiyor

Türkiye-Suudi İlişkileri Nereye Gidiyor