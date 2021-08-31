Dolar
8.31
Euro
9.84
Altın
1,812.93
ETH/USDT
3,426.70
BTC/USDT
47,994.00
BIST 100
1,465.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya il merkezinde de hissedildi.-VTR
logo
Politika

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek.

Ali İhsan Çam   | 31.08.2021
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek

Ankara

 Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara’da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü
Şanlıurfa'da aşı yaptırmamanın pişmanlığın yaşayan Kovid-19 hastalarından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları uzatıldı

Benzer haberler

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek