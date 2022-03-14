Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü
Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tümgeneral Casim bin Muhammed el-Menai ile bir araya geldi.
Doha
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tümgeneral Casim bin Muhammed el-Menai ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Göksu'nun, başkent Doha'da Tümgeneral Menai ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi üzerinde durulmuştur." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.