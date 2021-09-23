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Politika

Türkiye’den Rusya’ya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Fuat Kabakcı   | 23.09.2021
Türkiye’den Rusya’ya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Habarovsk bölgesinde düşen uçakta 6 mürettebatın hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığının, gün içinde yaptığı açıklamada, AN-26 model bir uçağın Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kaybolduğunu açıklamıştı. Rus haber ajansları, yetkililere dayandırdıkları haberlerde uçakta bulunan 6 mürettebatın kaza sonucunda tamamının öldüğünü duyurmuştu.

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