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Politika

'Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır'

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır." dedi.

Ali Kemal Akan   | 17.05.2019
'Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır'

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır." diye konuştu.

Şentop, "Türkiye'nin ezici çoğunluğu, vatanını ve hürriyetini korumayı varoluşunun bir şartı saymaktadır." dedi.

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