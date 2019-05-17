'Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır'
TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır." diye konuştu.
Şentop, "Türkiye'nin ezici çoğunluğu, vatanını ve hürriyetini korumayı varoluşunun bir şartı saymaktadır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.